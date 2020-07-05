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Dünya

İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında rekor kırıldı

İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni bir rekor kaydedildi. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten 163 kişi hayatını kaybetti.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 13:26 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 13:29
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı İran'da, ağır hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.

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