İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

AA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:21

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 95 bin 661 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.