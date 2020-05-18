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Dünya

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bini aştı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:21
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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 95 bin 661 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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