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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

28 Mart 2020 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:42
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