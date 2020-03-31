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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 898'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

AA31 Mart 2020 Salı 12:46 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:54
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İran'da, son 24 saatte 141 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 898’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 111 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 44 bin 606’ya çıktığını duyurdu.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 14 bin 656 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 703 kişi olarak bildirildi.

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