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Dünya

İran'da koronavirüs önlemleri kapsamında okulların açılış tarihi iki hafta daha ertelendi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tatil edilen okulların açılış tarihi iki hafta daha ertelendi.

AA07 Nisan 2020 Salı 11:09 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:09
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Devlet televizyonunun haberine göre, İran Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzai, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında tüm eğitim merkezlerinin iki hafta daha tatil edilmesi kararı alındı." dedi.

Mirzai, iki haftalık süreçte değerlendirilecek şartlara göre, eğitim faaliyetlerinin tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin nihai kararın verileceğini belirtti.

İran, şu ana kadar ülkede 3 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta eğitim faaliyetlerini nisan ayının başına kadar durdurmuştu.

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