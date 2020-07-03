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Dünya

İran'da koronavirüsten 154 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle 154 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da toplam koronavirüsten can kaybı sayısı 11 bin 260 oldu.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 13:01 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:01
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 566 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 260'a, vaka sayısının da 235 bin 429'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 123'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 196 bin 464 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 744 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran Fars, Mazenderan, Hemedan, Zencan, Sistan-Beluçistan ve Elburz eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

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