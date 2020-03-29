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Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

AA29 Mart 2020 Pazar 12:33 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 12:58
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 123 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 640'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 901 artarak 38 bin 309'a ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 12 bin 391 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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