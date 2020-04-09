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Dünya

İran'da koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

İran'ın Elburz eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki bir hasta iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:09
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elburz Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 100 yaşındaki erkek Kovid-19 hastasının üniversiteye bağlı Sarallah Hastanesi'nde uygulanan yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada hastanın tedavi süreci hakkında detaylı bilgi verilmezken, söz konusu kişinin Elburz eyaletinde şu ana kadar Kovid-19 salgınına yakalanan en yaşlı hasta olduğu belirtildi.

İran'da daha önce de 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e, vaka sayısı ise 64 bin 586'ya ulaştı.

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