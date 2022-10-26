İran'da, muhalif gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin kaçırıldığı iddia edildi

ABD destekli ve Prag merkezli Radyo Ferda internet sitesine göre, Hakikatnejad'ın cenazesi, sabah saatlerinde havalimanına intikali sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat elemanları tarafından kaçırıldı.

Haberde, cenazenin nereye götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.

Hakikatnejad'ın, memleketi Fars Eyaleti'ne bağlı Dejkord Köyü'nde yarın defnedilmesi için gerekli izinlerin önceden alındığı ifade ediliyor.

Radyo Ferda'da çalışan 45 yaşındaki rejim muhalifi İranlı gazeteci Hakikatnejad, birkaç ay önce kansere yakalanmış ve Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim'de hayatını kaybetmişti.