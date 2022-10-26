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Dünya

İran'da, muhalif gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin kaçırıldığı iddia edildi

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren rejim muhalifi gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin Şiraz Havalimanı'na getirildikten sonra Devrim Muhafızları tarafından kaçırıldığı öne sürüldü.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
İran'da, muhalif gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin kaçırıldığı iddia edildi
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ABD destekli ve Prag merkezli Radyo Ferda internet sitesine göre, Hakikatnejad'ın cenazesi, sabah saatlerinde havalimanına intikali sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat elemanları tarafından kaçırıldı.

Haberde, cenazenin nereye götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.

Hakikatnejad'ın, memleketi Fars Eyaleti'ne bağlı Dejkord Köyü'nde yarın defnedilmesi için gerekli izinlerin önceden alındığı ifade ediliyor.

Radyo Ferda'da çalışan 45 yaşındaki rejim muhalifi İranlı gazeteci Hakikatnejad, birkaç ay önce kansere yakalanmış ve Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

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