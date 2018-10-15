İran'da öğretmenlerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdürdükleri grev 2. gününde

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Öğretmenler Birliği'nin sosyal medyada "Öğretmenlerin genel grevi" sloganıyla dün başlattığı grevin 2'nci gününde Tahran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde bir grup öğrenci greve destek verdi.

Fakülte binası salonunda gerçekleştirilen gösteride üniversitedeki polis baskısı aleyhine sloganlar atan öğrenciler, "Parasız eğitim tüm öğrencilerin hakkıdır", "Öğretmen hapiste, sınıf tatilde", "Öğretmenlerin genel grevi", "Maaşların iyileştirilmesi" gibi pankartlar taşıdılar.

Birlik tarafından bir kaç gün önce yayımlanan bildiride, ülkedeki pahalılık ve enflasyonu protesto etmek için 14-15 Ekim günü öğretmenlerin derslere girmemesi çağrısında bulunulmuştu.

Söz konusu bildiride, öğretmenlerin maaşları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerini daha önce defalarca ilgili makamlara iletildiği belirtilmiş, öğretmenlere yönelik uygulanan baskı ve gözaltıların sona erdirilmesi istenmişti.