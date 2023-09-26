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Dünya

İran'da sahte alkol üreten 4 kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Elburz eyaletinde sahte alkol üretip piyasaya sürerek 17 kişinin ölümüne neden olan 4 kişi hakkında idam kararı alındığını duyurdu.

IHA26 Eylül 2023 Salı 16:04 - Güncelleme:
İran'da sahte alkol üreten 4 kişiye idam cezası
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İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında sahte alkol üretimi nedeniyle tutuklanan sanıkların yargı sürecine ilişkin bilgi verdi. Setayeşi, "Maalesef geçtiğimiz aylarda Elburz eyaletinde sahte alkol nedeniyle 191 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, 17 kişi de hayatını kaybetmişti. Söz konusu olayın ardından savcılık harekete geçerek sahte alkol üreten ve satan kişiler hakkında soruşturma açmıştı" dedi.

Yaşanan can kayıpları, görme kaybı, zehirlenmeler sonucu 11 kişinin tutuklandığını ve yargı sürecinin başladığını hatırlatan Setayeşi, sanıklardan 4'ünün idam cezası aldığını, diğerlerine ise 1-5 yıl arasında hapis cezası verildiğini söyledi.

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde 13 Haziran'da sahte alkolden zehirlenen birçok kişi hastaneye kaldırılmıştı. Elburz Eyaleti Başsavcısı Fazli Herikendi, olayın ardından yaptığı açıklamada, sahte alkol nedeniyle 17 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 191 kişinin ise zehirlendiğini ifade etmişti.

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