İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3883
  • EURO
    34,7515
  • ALTIN
    2398.97
  • BIST100
    10208.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da sınır muhafızlarına yönelik saldır sonucu 1 asker hayatını kaybetti
Dünya

İran'da sınır muhafızlarına yönelik saldır sonucu 1 asker hayatını kaybetti

İran'ın batı sınırındaki gözlem kulesine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateşte bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
İran'da sınır muhafızlarına yönelik saldır sonucu 1 asker hayatını kaybetti
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, ülkenin batısında Irak sınırındaki Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinde sınır muhafızlarına saldırı düzenlendi.

Sınırdaki gözlem kulesindeki askerlere açılan ateşte 1 kişi öldü, 2'si yaralandı.

Kürdistan eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfullah Darabi, saldırının dün gece düşman gruplar tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

İranlı yetkili, saldırıda yaralanan iki askerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.