İran'da sınır muhafızlarına yönelik saldır sonucu 1 asker hayatını kaybetti

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, ülkenin batısında Irak sınırındaki Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinde sınır muhafızlarına saldırı düzenlendi.

Sınırdaki gözlem kulesindeki askerlere açılan ateşte 1 kişi öldü, 2'si yaralandı.

Kürdistan eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfullah Darabi, saldırının dün gece düşman gruplar tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

İranlı yetkili, saldırıda yaralanan iki askerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.