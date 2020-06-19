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Dünya

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 120 can kaybı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 artarak 9 bin 392 oldu.

AA19 Haziran 2020 Cuma 13:20 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:21
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 120 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 615 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 392'ye, vaka sayısının da 200 bin 262'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 833'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 159 bin 192 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 370 bin 718 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Batı Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan ilçesi İranşehr'in riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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