İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 194 can kaybı
Dünya

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 194 can kaybı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 194 artarak 12 bin 829 oldu.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 13:29 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 13:29
ABONE OL

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 194 artışla 12 bin 829'a yükseldiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 186 artarak 252 bin 720'ye çıktı.

Hastalardan 3 bin 359'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin toplam sayısı ise 219 bin 993'e ulaştı.

İran'da Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletleri "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ise "riskli bölgeler" kategorisinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.