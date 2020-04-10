İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7084
  • EURO
    7,3457
  • ALTIN
    361.978
  • BIST100
    96114.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye yükseldi
Dünya

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

10 Nisan 2020 Cuma 12:46 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 12:49
ABONE OL

Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Dünyada iki virüs var
Dünyada iki virüs var

Dünyada iki virüs var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.