İran'da meydana gelen terör saldırısı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde Devrim Muhafızları Ordusu personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre saldırıda 20 DMO askeri ölürken, en az 20 kişi yaralandı.

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

(AA)