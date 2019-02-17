10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da yeni terör eylemi endişesi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, yüzlerce intihar bombacısının İran sınırlarında silahlandığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tasnim Haber Ajansına göre, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Felahatpişe, İran'da sınır güvenliğinin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından sağlandığını vurgulayarak, "Yüzlerce intihar bombacısı İran sınırlarında silahlandı ve her an yeni bir terör eylemi gerçekleştirebilirler. İran, sınır güvenliği konusunda sorun yaşamamalı." uyarısında bulundu.

İran'da sınırlarla ilgili stratejilerin DMO tarafından oluşturulduğunu anlatan Felahatpişe, "Stratejiler, DMO bünyesinden çıkarılarak sürdürülebilir bütçeleri olan genel bir politika haline getirilmeli." şeklinde konuştu.

Felahatpişe, sınır muhafızlarının terör eylemlerine karşı gerekli önlemleri aldığından şüphe duymadığını belirterek, Sistan ve Beluçistan'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin istihbarat örgütlerinden yardım aldığını önü sürdü.

Zaman zaman İran'da Devrim Muhafızları'nın kontrolünde bulunan sınırların güvenlik açısından yetersiz olduğunu savunan aralık ayında İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir karakola düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından da sınır güvenliğinin yetersizliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki

Katar: Asıl mesele Filistin

Katar: Asıl mesele Filistin

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

Bakan müjdeyi verdi: Kapasite artacak

Bakan müjdeyi verdi: Kapasite artacak

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

AK-103 anlaşması kapsamında teslimatlar başladı

AK-103 anlaşması kapsamında teslimatlar başladı
 

POPÜLER HABERLER

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

Ağaçta gören hayrete düştü

Ağaçta gören hayrete düştü

İşte milli muharip uçak

İşte milli muharip uçak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA