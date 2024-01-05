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Dünya

İran'daki terör saldırılarıyla ilgili yeni gelişme

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 3 Ocak'ta Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarla ilgili bağlantısı tespit edilen bazı kişilerin gözaltına alındığını bildirdi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 14:28 - Güncelleme:
İran'daki terör saldırılarıyla ilgili yeni gelişme
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırılara sahne olan Kirman eyaletinde açıklama yapan Vahidi, "İstihbarat ekipleri, Kirman'daki terör patlamalarına karışan kişiler hakkında çok güzel ipuçları buldu ve bu olayda rolü olan bazı kişiler gözaltına alındı." dedi.

Vahidi, saldırılarda ölenlerin 30'unun çocuk olduğunu da açıkladı.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlerde, saldırıda 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği aktarıldı.

- KASIM SÜLEYMANİ'NİN MEZARI YAKINLARINDAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRILARI

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

  • İran İçişleri Bakanı
  • DEAŞ bağlantılı saldırılar
  • Gözaltılar

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