28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0596
  • 6,7585
  • 248.405
  • 85.235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'dan ABD ve Suudi Arabistan bağlantılı 'casuslara' hapis

İran'da ABD ve Suudi Arabistan istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişinin hapse mahkum edildiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İran'da ABD ve Suudi Arabistan istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişi hakkında bilgi veren İsmaili, "ABD ve Suudi Arabistan casusluk servisleriyle bağlantılı iki kişi hakkındaki mahkumiyet kararı kısa süre önce çıkarıldı." dedi.

Söz konusu kişilerin kimliğini açıklamayan İsmaili, söz konusu kişilerin aldıkları cezalar hakkında da bilgi vermekten kaçındı.

BRITISH COUNCIL ÇALIŞANI HAKKINDA SUÇLAMALAR

İsmaili, İran'da İngiltere adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen İngiltere’nin yurt dışında kültürel faaliyetler yürüten organizasyonu British Council çalışanı Ares Emiri'nin mahkumiyet kararı hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu kişinin İngiltere istihbarat servislerinden eğitim aldığını ifade eden İsmaili, "British Council'le bağlantısının yanı sıra İngiltere casusluk servislerinden eğitim almış ve İngiltere Dışişleri Bakanlığının imkanlarından faydalanmıştır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yaşayan Emiri, ailesini ziyaret etmek için geldiği İran'da 14 Mart 2018'de "milli güvenliğe aykırı eylemler" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kültürel nüfuz ve dönüşüm projelerinin yöneticisi olduğu öne sürülen Emiri, geçen hafta mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bunun ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı, çifte vatandaş olan ve İngiliz hükümeti ile bağlantılı kuruluşlar için çalışan İran vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur?

Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur?

Türk teknesine ateş açtılar

Türk teknesine ateş açtılar

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Ünlü çifte dehşeti yaşatmışlardı... Flaş gelişme

Ünlü çifte dehşeti yaşatmışlardı... Flaş gelişme

Bakan Soylu: Hain PKK ile ilgili ne varsa tek tek temizliyoruz

Bakan Soylu: Hain PKK ile ilgili ne varsa tek tek temizliyoruz

Onları görenler cep telefonuna sarıldı

Onları görenler cep telefonuna sarıldı

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Osmanlı'nın Avrupa'ya verdiği büyük insanlık dersi!

Osmanlı'nın Avrupa'ya verdiği büyük insanlık dersi!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA