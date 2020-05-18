AA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:23

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Serbest ticaret, bağımsız ülkeler arasında meşrudur. Meşru olmayan şey ABD'nin bağımsız ülkeler arasındaki ticarete yasa dışı bir şekilde eşkiyaca müdahale etmesidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya düzenini bozguna uğratma çabasında olduğunu dile getiren Musevi, "ABD, dünya normlarını bozma ve küresel anarşizm çıkarma peşinde. Bu durum karşısında dünya ülkeleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) vurguladığı uluslararası değerleri savunmak için alarma geçmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran tankerlerine müdahalesi durumunda ülkesinin tepkisinin sert olacağını aktaran Musevi, Washington yönetimini konuyla ilgili BM'ye şikayet ettiklerini hatırlattı.

- ABD, YAPTIRIM UYGULADIĞI VENEZUELA VE İRAN ARASINDAKİ TİCARETİ ENGELLEME ÇABASINDA



İran medyasında, ABD'nin, İran tarafından Venezuela'ya gönderilen yakıt tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayipler'e gönderdiği iddia edilmişti.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti.

Reuters haber ajansı, 13 Mayıs'ta tanker izleme verilerine dayandırdığı haberinde, İran'a ait bir petrol tankerinin ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu. Bunun ardından ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanmıştı.