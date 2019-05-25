23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, ABD’nin Ortadoğu’ya yeni asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmesinde ”ABD savaş gemilerini batırırız” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, İran milletinin ABD yönetimini terörist nitelendirdiğini söyleyerek "ABD bölgeye 2 savaş gemisi göndererek bizimle oyun oynamasın. Bu savaş gemilerini en ufak hatalarında 2 adet füzemizle denizin dibine göndeririz” ifadelerini kullandı.
 
İran’ın Hatem el Enbiya Merkez Komutanı Gholam Ali Rashid de ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek İran Meclis’inde yaptığı konuşmasında Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliğinin İran olmadan sağlanamayacağına işaret ederek ”Düşmanı uyarıyorum. İran milletinin gücü ve iradesinde yanlış hesaplamalar yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

Geçim kaynağı oldu: Şifa deposu...

Geçim kaynağı oldu: Şifa deposu...

Üretimini 4 katına çıkardı! 'Çuval’la para kazanıyor...

Üretimini 4 katına çıkardı! 'Çuval’la para kazanıyor...

İstanbul Boğazı'na damga vuran görüntü

İstanbul Boğazı'na damga vuran görüntü

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Görenler şaşırıyor: Babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdı

Görenler şaşırıyor: Babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

Game of Thrones karakterlerinin 8 sezon sonundaki değişimleri

Game of Thrones karakterlerinin 8 sezon sonundaki değişimleri

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

WhatsApp'tan 'hayat kolaylaştıracak' iki yeni özellik

WhatsApp'tan 'hayat kolaylaştıracak' iki yeni özellik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA