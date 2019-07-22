İran'dan açıklama geldi: Onları yakaladık, idam edeceğiz!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alevi, "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik." dedi.

Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetmişti.

"ÇETE ÇÖKERTİLDİ"

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre, İran güçleri CIA için çalışan bir çeteyi çökertti.

Devlet televizyonunun haberine göre İstihbarat Bakanlığı 17 kişinin yakalandığını duyurdu. Devlet yetkilileri yakalananlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yakalanan kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

Haziran ayında da İran Savunma Bakanlığı'nda çalışan bir İran vatandaşı, CIA'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edilmişti.