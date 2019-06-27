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İran’dan BM’ye: “İran nükleer anlaşmayı tek başına kurtaramaz”

İran, nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmeyeceği işaretini verirken, anlaşmada imzası bulunan Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerine baskıyı artırarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne anlaşmayı tek başına kurtaramayacağını bildirdi.

  • İHA
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İran’ın BM daimi temsilcisi Macit Taht Ravanchi, BM Güvenlik Konseyi’nin dünkü toplantısına yaptığı konuşmada, “İran, nükleer anlaşmayı sürdürmek için kendi payına düşenden daha fazlasını yaptı. İran, artık tek başına Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) nükleer anlaşmanın yükünü taşıyamaz, taşımayacak” dedi. Ravanchi, ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkarak İran’a ilave yaptırımlar uygulamakla nükleer anlaşmayı neredeyse etkisiz hale getirdiğini söyledi. Ravanchi, anlaşmada imzası bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran’ın zararını telafi edecek bir yol bulması için ısrar etti.
 
Iran, anlaşma gereğince 27 Haziran'dan itibaren kendisine izin verilen 300 kilodan daha fazla zenginleştirilmiş uranyumu olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Siyasi Başkanı Rosemmray DiCarlo ise BM Güvenlik Konseyi’ne, İran’ın anlaşmanın öngördüğü uranyum zenginleştirme sınırını aşması kararının anlaşmayı korumasına yardımcı olmayacağını söyledi.
 
İran’ın açıklaması, anlaşmaya imza atan İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya’yı alarma geçirdi. Anlaşmada imzası bulunan ülkeler İran’ın taahhütlerine bağlı kalmasını istedi. 6 Avrupa ülkesi de İran’ın son açıklamasından büyük kaygı duyduklarını belirten ortak bir bildiri yayınladı. İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika ve Estonya yayınladıkları ortak bildiride, “İran’ı JCPOA anlaşmasındaki taahhütlerini uygulamaya ve gerginliği artıracak adımlardan kaçınmaya şiddetle çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
İran, 2015’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşma gereği, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer kapasitesini sınırlamayı ve nükleer enerji çalışmalarının teftiş edilmesini kabul etmişti.

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