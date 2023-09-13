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Dünya

İran'dan ''Cristiano Ronaldo'' açıklaması: Ailesi ile görüşmek istiyorsa...

İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, maç için ülkeye gelecek ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ailesi ve dostlarıyla görüşmek için İran'ın yerel mesajlaşma uygulamaları kullanması gerektiğini söyledi.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
İran'dan ''Cristiano Ronaldo'' açıklaması: Ailesi ile görüşmek istiyorsa...
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan futbol kulübü Al Nassr ile İran futbolunun önde gelen kulüplerinden Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında 19 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Tahran'daki Azadi Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma ise seyircisiz oynanacak.

İnternet erişimine yönelik mevcut kısıtlamalar nedeniyle VPN kullanılan İran'da Persepolis Futbol Kulübü, Tahran'a gelecek Ronaldo ve takım arkadaşlarına özel VPN'siz sim kart verileceği açıklamasında bulunmuştu. İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami ise bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Zargami, "Bazıları Ronaldo İran'a geldiğinde VPN'siz sim kart sorunun nasıl hallolacağını soruyor. Cebimizde herkese dağıtacağımız hazır VPN'siz sim kartlar bulunmuyor. Eğer Ronaldo İran'a geldiğinde ailesi ve dostlarıyla görüşmek istiyorsa İran'ın yerel mesajlaşma uygulaması olan Bale ve Eitaa'yı kullansın. Ailesi ve arkadaşlarını da arayıp bu uygulamayı kurup kullanmalarını söylesin" dedi.

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