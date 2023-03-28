İran'dan Danimarka'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada Kenani, Danimarka'daki aşırılık yanlısı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların dini kutsallarına yönelik hakaretlerin tekrarı ve artması konusunda uyarıda bulunan Kenani, insan hakları savunucularının bu tür eylemlere karşı sessiz kalmalarını kınadı.

İranlı Sözcü, bu tür yaklaşımların nefreti ve aşırıcılığı yaymaya ve şiddeti teşvik etmeye zemin oluşturduğunu belirterek bunun, insanların barış içinde bir arada yaşamalarını ve küresel güvenliği tehlikeye atacağını ifade etti.

İnsan hakları adına bu girişimlerin görmezden gelinmesinin evrensel insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Kenani, Danimarka makamlarından "bu tür saldırgan gösterilerin ifade özgürlüğü bahanesiyle tekrarlanmaması için" sorumluluk almasını beklediklerinin altını çizdi.

Danimarka'da 24 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlenmişti.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayımlanmıştı.

Provokatörler, İslam düşmanı pankart açarak İslam'a hakaret içeren sloganlar atmış, Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirmişti.