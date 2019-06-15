27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'dan Fransa'ya nükleer anlaşma eleştirisi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için geliştirdiği ödeme mekanizmasının (INSTEX) kağıt üzerinde kaldığını ve henüz uygulanmadığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Meclis Başkanı Laricani Tahran'da, Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez'i kabul etti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın taraflarından Fransa'nın Tahran'a söz vermesine rağmen nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmamasını eleştiren Laricani, "Birçok görüşme yapılmasına karşın Fransa Cumhurbaşkanı'nın (Emmanuel Macron) İran Cumhurbaşkanı'na (Hasan Ruhani) nükleer anlaşmayı koruyacağına dair verdiği söz yerine getirilmedi." diye konuştu.

Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocakta kurulan ve Avrupa Birliği'nin de desteklediği INSTEX adı verilen ödeme mekanizmasının da henüz faaliyete girmediğini hatırlatan Laricani, "INSTEX mekanizmasının kağıt üzerinde kaldığı söylenmelidir." dedi.

ABD'nin bankacılık yaptırımlarına da işaret eden Laricani, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bankacılık yaptırımları aşılmadan sağlanamayacağına dikkati çekerek, iki ülke meclislerinin sorunların çözümü için önemli rol üstlenebileceğini kaydetti.

Fransa'nın nükleer anlaşmanın taraflarından biri olmasına karşın ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ardından İran'daki faaliyetlerini durdurmasından rahatsızlığını dile getiren Laricani "Total şirketi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'ı terk eden ilk Fransız şirket oldu." ifadesini kullandı.

Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı De Sarnez de İran ile ikili ilişkilere büyük önem atfettiklerine ve iki ülke meclislerinin "zor şartlarda" etkili rol oynayabileceğine dikkati çekti.

Fransa'nın nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ve anlaşmanın korunması için çaba harcadıklarını söyleyen De Sarnez, "Niyet ve çabalarımız INSTEX'in kurularak faaliyete başlaması yönündedir. Müzakere taraflarının ortak görüşlere ulaşması önemli ve Avrupa Birliği de nükleer anlaşmayı koruma iradesine sahiptir." dedi.

Orta Doğu'daki istikrarın da Fransa için önemli olduğunun altını çizen De Sarnez, Suriye ve Yemen'deki krizlerin siyasi yollarla çözülmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

İmar planları iptal edildi, şehirde tüm inşaatlar durdu

İmar planları iptal edildi, şehirde tüm inşaatlar durdu

Gri listedeki DHKP/C'li terörist sığınaktan çıktı

Gri listedeki DHKP/C'li terörist sığınaktan çıktı

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

40 etkileyici tasarım harikası

40 etkileyici tasarım harikası

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA