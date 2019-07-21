İran İngiliz bayraklı gemi mürettebatının güvende olduğunu açıkladı
İran devlet televizyonu, ele geçirilen Stena Impero petrol tankerindeki 23 mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğunu duyurdu.
- star.com.tr
İran Pazar günü yaptığı açıklamada, el konulan İngiliz bayraklı Stena Impero petrol tankerindeki 23 mürettebatın Hürmüzgan Eyaleti limana getirildiğini duyurdu.
Mürettebatın güvende olduğunu belirten İran Limanları ve Denizcilik Örgütü Başkanı Allahmurda Afifipor, “Gemideki 23 mürettebat, Bender Abbas Limanında. Mürettebat güvende ve durumları iyi.'' dedi.
İngiltere, İran'ın Cuma günü Körfez'deki petrol tankerini ele geçirmesini 'düşmanca bir eylem' şeklinde niteledi ve İran'ın tankerin kazaya karıştığına dair iddialarını yalanladı.
Mürettebatın Hindistan, Letonya, Filipinler ve Rusya'dan olduğu belirtiliyor.
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