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Dünya

İran'dan İsrail için yapılan haberlere tepki

İran, Gazze Şeridi'nden düzenlenen 'Aksa Tufanı' saldırısını planladığına ilişkin haberlere tepki göstererek bunun 'İsrail'in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek için yapıldığını' söyledi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
İran'dan İsrail için yapılan haberlere tepki
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Filistinli gruplarca Gazze'den düzenlenen saldırıları İran'ın planladığına ilişkin basında yer alan haberlere dair Kenani, şunları aktardı:

"Filistin kendini savunabilecek kapasitededir. İran'ın rolü konusunda yapılan bazı açıklamalar ve ithamlar, siyasi hedefler doğrultusunda İsrail'in zayıflığını ve yenilgisini görünür kılmamak için yapılmaktadır. Dikkatleri başka yere çekmek için yapılmaktadır."

- İİT'YE FİLİSTİN İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerini de hatırlattı.

Bu görüşmelerde son gelişmelere "ciddi şekilde" yer verildiğin belirterek, "Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin'e yardım için olağanüstü toplantı yapmasını önerdi." dedi.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

  • İran Gazze
  • Aksa Tufanı
  • İsrail Zayıflığı

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