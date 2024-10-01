Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Batı Şeria'da 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu İran'dan fırlatılan füzeler ise bölgede yaşayan insanlar tarafından kayda alındı. İşte o anlar...

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savunurken, bu gece Orta Doğu'da "yoğun saldırı" düzenleyeceklerini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hagari, İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu.

İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, İran'ın füze saldırılarının "bedeli olacağını" ve karşılık verileceğini söylemişti.

Rusya'dan İran'ın İsrail'e füze saldırısına ilişkin açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'de silahlı saldırı: 8 kişi öldü Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ve ordusu verdikleri sözü yerine getirerek, işgal topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik 'Gerçek Vaad 2' operasyonunu gerçekleştirdi. Israil tarafından yoğun hava savunma sistemleri tarafından korunan bu bölgeler yüzde 90 başarılı bir şekilde hedef alındı" dedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise, 'Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı İsrail'deki askeri merkezlerin füze saldırılarıyla hedef alındığı' ifade edildi.

Öte yandan İran Sivil Havacılık Örgütü, tüm uçuşların yarın yerel saatle 10.00'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak, "Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi" ifadelerini kullandı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, İranlı liderlerin İsrail'e füze saldırısıyla "verdikleri bu yanlış kararın bedelini ödeyeceğini" ve bunun da "İran rejiminin sonu olacağını" savundu.

Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.

İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

ABD açıkça uyarmıştı... İşgal kabinesi acil olarak toplandı

Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından hava sahasını uçuşlara kapattı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktardı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu. Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, söz konusu saldırının "geniş çaplı" olmasını beklediklerini açıklamıştı. Hagari, "Tehdidi ciddiyetle takip ediyoruz. Halktan ordunun talimatlarına uymanızı istiyoruz. İran'dan gelecek ateşin kapsamı geniş çaplı olabilir. Siren çaldığında korunaklı bir alana girmeniz ve biz aksini bildirene kadar orada kalmanız isteniyor" dedi.

BİDEN, ULUSAL GÜVENLİK EKİBİNİ TOPLADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ben, İran'ın İsrail'e karşı yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı füze saldırısını görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibimizi topladık. ABD'nin İsrail'in bu saldırılara karşı savunma yapmasına ve bölgedeki Amerikan personelini korumasına nasıl yardımcı olmaya hazır olduğunu görüştük" dedi.

AUSTİN İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e karşı İran tehdidini değerlendirmek üzere bugün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, görüşmede İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran tehdidine karşılık son günlerde ABD'nin kuvvet hazırlığını artırdığını ve bölgede önemli askeri kapasiteyi sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.

İki bakanın, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının İran için ağır sonuçları olacağını değerlendirdiği ifade edildi.

BAZI FÜZELER SURİYE'DE DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye'nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün-Suriye sınırında konuşlu ABD güçleri, İran'dan İsrail'e ateşlenen balistik füzelerden bazılarını etkisiz hale getirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelere, Suriye'de konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri müdahale etti.

Trump'tan Biden yönetimine İran tepkisi: Dünya yanıyor Kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'ten ve Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22'den ateşlenen hava savunma bataryaları, en az 20 füzeyi imha etti.

Füzelerin imhası sırada üste bulunan ABD askerlerinin zarar görüp görmediği bilinmiyor.

ABD tarafından söz konusu müdahale ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: SALDIRGAN DEĞİLİZ ANCAK TEHDİTLERE KARŞI KARARLIYIZ



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."

200 FÜZE ATEŞLENDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik komisyonu ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Azizi, söz konusu saldırının Siyonist rejim için ciddi bir uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirterek, "Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 200 füze ateşlendi. Mevcut bilgiler askeri hedeflerin büyük bir çoğunluğunun vurulduğu yönünde. Umarız Siyonist rejim, tekrar hesap hatası yapması veya yanlış eylemlerde bulunması halinde bu durumun tamamen yok olmasına yol açacağını anlamış olur" dedi.

İRAN SALDIRIYI ABD'YE HABER VERDİ Mİ?

İran, İsrail'e füze saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi vermediklerini belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e saldırı öncesinde ABD'ye hiçbir bilgi verilmediği belirtilerek, "Ancak sonrasında ciddi bir uyarı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Basında yer alan bazı haberlerde, İran'ın İsrail'e füze saldırısı öncesinde ABD ve Rusya'ya bilgi verdiği öne sürülmüştü.

PENTAGON: İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD kuvvetlerinin personelini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek için "Orta Doğu'da iyi bir şekilde konumlandığını" belirtti.



Son saldırının İran'ın İsrail'e nisan ayında gerçekleştirdiği bir önceki saldırının "iki katı" boyutunda olduğunu söyleyen Ryder, İran'ın Fettah hipersonik balistik füzesini ilk kez kullandığına dair haberlere yanıt vermeyi reddetti.

ABD Donanması'na ait destroyerlerin bugünkü saldırılar sırasında bir düzine önleme füzesi ateşlediğini aktaran Ryder, ABD personelinin saldırıdan zarar görmediğini açıkladı. İran saldırısının gerçek bir hasara yol açmayı amaçladığını söyleyen Ryder, "Bir şeyi vurma niyetiniz olmadan bir hedefe bu kadar çok füze fırlatmazsınız" dedi.



HAMANEY: DAHA AĞIR DARBELER VURULACAK

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yönelik füze saldırısın ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" dedi.

İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: İRAN HATA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.