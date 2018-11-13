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İran'dan katil İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

İran, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve masum sivillerin korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

  • AA
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yazılı açıklamasında, Tahran'ın, İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.

Kasımi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs işgalcisi rejimin işlediği terör ve suç dizileri, ABD hükümetinin teşvik ve desteği, bazı bölge ülkelerinin sessizliği nedeniyle devam etmektedir."

Kasımi, "Siyonist rejimin terör ve savaş makinelerini durdurmak için acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine 300'den fazla roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 4 Filistinli şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'e atılan roketler ise 1 İsraillinin ölümüne 30'unun yaralanmasına neden olmuştu.

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