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Dünya

İran'dan Karabağ çıkışı: Azerbaycan topraklarını geri aldı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuyla tam egemenlik ve toprak bütünlüğünü kazandığını söyledi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
İran'dan Karabağ çıkışı: Azerbaycan topraklarını geri aldı
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Bakıri, başkent Tahran'daki Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarmasına da değinen Bakıri, "Bölgemizde üzerinde çok düşünülmesi gereken olaylar yaşanıyor. Kafkasya bölgesinin son dönemdeki sorunları da bunlardan biridir. Bir tarafta işgalci bir ülke, diğer tarafta kaybettiği toprakları geri kazanmak ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek isteyen ülke vardı." dedi.

İran Genelkurmay Başkanı, "Azerbaycan'ın bugüne kadar yaptığı topraklarını geri almaktır. Yani son haftalarda yaşanan olaylarla tam egemenlik ve toprak bütünlüğünü kazanmayı başardı." diye konuştu.

- IRAK İLE İMZALANAN GÜVENLİK ANLAŞMASI

Konuşmasında İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının son durumunu değerlendiren Bakıri, "Irak ile esas anlaşmamız, sadece bölücü grupların taktiksel olarak yerlerinin değiştirilmesi ve sınırlardan uzak bir noktaya nakledilmesi değil, onların tamamen silahsızlandırılmasıydı ve halen de öyle." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakıri, başkent Tahran'da Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari bir araya geldi. Bakıri, görüşmede, İran karşıtı silahlı grupların sınırlardan uzak bölgelere nakledilmesini takdirle karşıladıklarını söyledi.

İranlı komutan, anlaşma uyarınca söz konusu örgütlerin tamamen silahsızlandırılmasını beklediklerini Iraklı Bakan'a iletti.

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