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İran, Pakistan'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Tahran Büyükelçisini, çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısı sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

  • star.com.tr
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 27 askerin öldüğü intihar saldırısını düzenleyen militanlara "güvenli bölge sağlamakla" suçladığı Pakistan'ı protesto etmek amacıyla Pakistan'ın Tahran büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik intihar saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 27 asker hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralanmıştı.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli sünni örgüt üstlenmişti.

İRAN'DAN PAKİSTAN'A SUÇLAMA

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Yahya Rahim Safevi ise saldırıyla ilgili Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçlamış, militanların Pakistan istihabratından eğitim gördüğünü öne sürerek, "Pakistan hükümeti ve istihbarat servisi terörist saldırının hesabını vermelidir." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamalarda militanların saldırıyı Pakistan'da planlayıp Pakistan'dan İran'a geçtiklerini iddia ederek, " Pakistanlı yetkililer konu hakkında sorumsuz davranamazlar ve bu sorulara cevap vermeliler. Bu tür davranışlar iki ülke ilişkilerini şiddetle tahrip ediyor." şeklinde konuştu.

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