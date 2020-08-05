İran'dan skandal ABD-PKK anlaşmasına tepki

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:11

İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle sözleşme imzalamasına tepki gösterdi.

Anlaşmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ettiğinin altını çizen Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmanın Suriye topraklarında yasa dışı işgalci bir güç olan ABD tarafından imzalanmasının hukuki geçerliliği yoktur ve bu ülkenin Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalamak için attığı bir başka adımdır."