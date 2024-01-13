İran'dan Türkiye açıklaması

Bakan İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin kültür sanat gündemini değerlendirdi.

İsmaili, göreve geldiği günden bu yana kültür ve sanat alanında birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyerek ulusal ve uluslararası mecralara yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu üzerine İsmaili, İran ile Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki işbirliğine ilişkin konuştu.

Bakan İsmaili, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür, sanat ve medya alanında Türkiye ile iyi işbirliğimiz var. Sinema konusunda çok şükür iki ülke ortak kültür ve medeniyete sahip. İran kültürel coğrafyası çok geniş. Farklı ülkeler bizimle aynı ortak mirası paylaşıyorlar.



Örneğin şiir, edebiyat ve farklı sanatsal alanlarda. Son olarak genel hazırlıklarımız var. Umut ediyorum ki hazırlıklar Türk ve İranlı sanatçılar arasında daha iyi işbirliklerinin başlangıcı olacak."

Kültürel ve sanatsal çalışmalarda uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini ifade eden İsmaili, Afganistan ve Irak ile de bu alandaki çalışmaları daha ileri taşımak istediklerini kaydetti.



İran'da düzenlenecek 42. Uluslararası Fecr Film Festivali'ni hatırlatan İsmaili, festivale 100'ün üzerinde filmin kaydının yapıldığını, gösterime girecek filmlerin ise halihazırda jüri tarafından değerlendirildiğini aktardı.

