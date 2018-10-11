Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'dan üç ayda 1 milyar litre petrol kaçırdılar

İran Kaçakçılıkla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, son üç ay içinde bir milyar litreyi aşkın akaryakıtın kaçak yollarla ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında kaçakçılıkla ilgili istatistiki bilgiler veren Mueyyidi, "Geçen iki ya da üç ay içinde 1 milyar litrenin üzerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldı." dedi.

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki düzensizlik ve ucuz akaryakıt ürünlerinin kaçakçılığın temel nedenleri olduğunu belirten Mueyyidi, "Akaryakıt fiyatlarının düzensizliğinden kaynaklı her gün sınırlarda işlenen bu suç dolayısıyla halkın sermayesinden milyarlarca litre yağmalanıyor. " ifadesini kullandı.

Mueyyidi, kaçakçılıkla mücadele için akaryakıt kartı uygulamasının yeniden düzenlenerek faal hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Estergon Kalesi´nin ikinci kez fethedilmesi - Tarihte bugün 3 Ekim 1605

Estergon Kalesi´nin ikinci kez fethedilmesi - Tarihte bugün 3 Ekim 1605

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA