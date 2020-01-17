AA 17.01.2020 15:59 - Güncelleme: 17.01.2020 15:59

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada Kanada, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Hollanda ve Afganistan'ın Dışişleri Bakanlarının Londra'da gerçekleştirdiği toplantıya yönelik eleştirilerde bulundu.

Toplantıda yapılan bazı açıklamaların "hayret verici" olduğunu ifade eden Musevi, "Üzücü uçak hadisesi, siyasi hırslara malzeme yapılmamalıdır." dedi.

Musevi, İran'ın acılı ailelerin durumunu göz önünde bulundurarak, gönderilen heyetlerle açık ve kapsamlı bir iş birliği yürüttüğünü belirtti ve cesetlerin kimlik tespitinin yapıldığını, tüm taraflarla teknik incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Kanada Dışişleri Bakanının konsolosluk işlemleriyle ilgili yaptığı çağrıyı da şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Musevi, Kanada heyetine vizelerinin 2 gün önce verildiğini söyledi.

- LONDRA'DAKİ TOPLANTI



Vatandaşlarını kaybeden Kanada, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Hollanda ve Afganistan'ın Dışişleri Bakanları, dün Londra'da bir araya gelmişti.

Ülkeler, toplantıda İran'dan beklentileriyle ilgili bir metin üzerinde anlaşmıştı.

Metinde, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin haysiyet, şeffaflık ile uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve ailelerin, cenazelerin memleketlerine geri gönderilmesi isteklerine saygı gösterilmesi talep edilmişti.

Vatandaşlarını kaybeden ülkelere de açık, bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma yapılması için çağrıda bulunulan metinde, İran'ın tazminat da dahil olmak üzere, kurbanların ailelerine yönelik tüm sorumluluklarını kabul etmesi istenmişti.

- UÇAK HADİSESİ



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, 11 Ocak'ta Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.