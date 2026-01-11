İSTANBUL 3°C / -2°C
Dünya

İran'dan ''ulusal direniş'' kararı... 3 günlük yas ilan edildi

İran'da, ABD ve İsrail'e karşı “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına üç günlük ulusal yas ilan edildi.

AA11 Ocak 2026 Pazar 23:01
İran'dan ''ulusal direniş'' kararı... 3 günlük yas ilan edildi
İran Devlet Televizyonu'na göre, Bakanlar Kurulu "ulusal direnişte hayatını kaybedenler" anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini duyurdu.

Ulusal yas kararıyla birlikte İran halkı pazartesi günü düzenlenecek olan "ulusal direniş yürüyüşüne" davet edildi.

Bakanlar Kurulu, protestolar sırasında çok sayıda emniyet mensubunun, DEAŞ yöntemlerini kullanan "şehirli teröristler" tarafından öldürüldüğüne vurgu yaptı.

İran yönetimi, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı yarın yerel saatle 14.00'te sokaklara çağırmıştı.

