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Dünya

İran'dan Venezuela'ya petrol mesajı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 'İran ile Venezuela arasındaki petrol iş birliği yeni şekil almalı.' dedi.

AA5 Aralık 2021 Pazar 10:24 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 10:24
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki petrol iş birliğinin yeni şekil alması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ve Maduro yaptıkları telefon görüşmesinde petrol ve enerji iş birliğini ele aldı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını eleştiren Reisi, "İran ile Venezuela arasındaki petrol iş birliği yeni şekil almalıdır. Rafineri ve petrokimya ürünlerinin temini noktasında daha büyük adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran ile Venezuela ilişkilerinin stratejik olduğunu dile getiren Reisi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasını istedi.

Maduro da enerji ve ekonomi alanında etkili adımların atılacağını ve yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

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