AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 11:47

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği 5 petrol tankeri ve Güney Kore'nin Tahran yönetimine borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ve Venezuela devletlerinin yaptırıma tabi olmadığını savunan Musevi, "İran'a göre yapılan meşru bir ticarettir. İran ile Venezuela'nın özgürce ticaret yapma hakları vardır. İran, uzaklarda bile haklarını koruyacağını gösterdi. Bu durum güçlü bir şekilde devam edecektir. Venezuela hükümeti yeni sevkiyat talebinde bulunursa göndeririz." ifadelerini kullandı.

- "İRAN'IN GÜNEY KORE'DE 7 MİLYAR DOLARI VAR"



Musevi, Güney Kore'nin İran'a gönderdiği 500 bin dolarlık sağlık malzemeleriyle ilgili olarak da Seul yönetimini ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına uymakla eleştirdi.

Güney Kore yetkilileri ile yaptırımlara ilişkin 2 sene müzakere yaptıklarını ancak Seul yönetiminin ABD'nin cevabını beklediğini ileri süren Musevi, "İran'ın Güney Kore'de 7 milyar doları var. Bu paranın ülkemize ödenmesi gerekiyor fakat onlar bu konuda ihmalkar davranıyor ve sürekli ertelemeye gidiyor." diye konuştu.

Musevi, ABD'deki gösterilere İran, Rusya ve Çin'in müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili olarak da "ABD'nin iç işlerine yönelik her türlü müdahaleyi reddediyoruz fakat meydana gelen olaylarla ilgili endişe ve üzüntülerimizi paylaşmıyoruz." dedi.

- VENEZUELA İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARETE KARŞI ÇIKAN ABD'NİN TANKERLERE MÜDAHALE EDECEĞİ İDDİASI



İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli, toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Venezuela Donanmasının Twitter hesabından 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Faxon isimli dördüncü petrol yüklü tankerin ülkenin kara sularına sorunsuz bir şekilde girdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını söylemişti.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Karacas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerleri koruyacağını duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.