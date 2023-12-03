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Dünya

İran'ın bazı eyaletlerinde eğitime ara verildi

İran'ın Tahran, İsfahan ve Elborz eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle okul öncesi eğitimin tatil edildiği; ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitimin ise çevrim içi yapılacağı bildirildi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 01:45 - Güncelleme:
İran'ın bazı eyaletlerinde eğitime ara verildi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Vali Yardımcısı Mir Muhammed Ğeravi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ğeravi, hava kirliliğinin artması nedeniyle, Tahran eyaletinin Firuzkuh ilçesi haricindeki tüm okulların pazar günü eğitime çevrim içi devam edeceğini kaydetti.

Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi'nin kararına göre, dizel yakıtla çalışan ağır vasıtalar gece de şehrin merkezine giremeyecek, diğer motorlu araçlar için ise çarşamba gününe kadar tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.

Karara göre pazar günü plakası çift sayı ile biten araçlar trafiğe çıkamayacak.

Diğer yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Elborz eyaletinin Talegan haricindeki şehirleri, İsfahan eyaletinin 6 ilçesi ile Felafercan, Pirbekran, Necefabad, Humeynişehr, Şahinşehr, Berhar, Mubareke, Zerrinşehr, Fuladşehr kentlerinde de hava kirliliği nedeniyle okul öncesi eğitim tatil edilirken ilk, orta ve lise düzeyinin eğitimi çevrim içi yapılacak.

İsfahan'da üniversitelerinde ise eğitime yüz yüze devam edilecek.

  • hava kirliliği
  • okul tatili
  • çevrim içi eğitim

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