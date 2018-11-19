Federica Mogherini: İran'ın davranışlarından kaynaklanan sorunları göz ardı etmiyoruz

Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, Konsey'in ana gündem maddelerinin Yemen, Ukrayna ve NATO-AB iş birliği olacağını açıkladı.

AB'nin İran nükleer anlaşmasına destek vermesinin Tahran yönetiminin Avrupa'da ve bölgesindeki faaliyetlerini onayladığı anlamına gelmediğini ifade eden Mogherini, "İran'ın davranışlarından kaynaklanan sorunlarını göz ardı etmiyoruz. Bu konuyu İranlı muhataplarımızla açık şekilde gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Mogherini, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını bertaraf etmeyi amaçlayan özel ticari mekanizma üzerinde çalışmaların devam ettiğini, bu çerçevede özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'nin atacağı adımın önem taşıdığını kaydetti.