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Federica Mogherini: İran'ın davranışlarından kaynaklanan sorunları göz ardı etmiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran nükleer anlaşmasını desteklemekle beraber, İran'ın davranışlarından kaynaklanan sorunları göz ardı etmediklerini söyledi.

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Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, Konsey'in ana gündem maddelerinin Yemen, Ukrayna ve NATO-AB iş birliği olacağını açıkladı.

AB'nin İran nükleer anlaşmasına destek vermesinin Tahran yönetiminin Avrupa'da ve bölgesindeki faaliyetlerini onayladığı anlamına gelmediğini ifade eden Mogherini, "İran'ın davranışlarından kaynaklanan sorunlarını göz ardı etmiyoruz. Bu konuyu İranlı muhataplarımızla açık şekilde gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Mogherini, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını bertaraf etmeyi amaçlayan özel ticari mekanizma üzerinde çalışmaların devam ettiğini, bu çerçevede özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'nin atacağı adımın önem taşıdığını kaydetti.

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