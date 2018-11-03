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İran'ın güneyinde toz fırtınası nedeniyle kamu kurumları tatil edildi

İran'ın güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle bölgedeki tüm kamu kurumları tatil edildi.

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Sistan-Beluçistan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Abdulrahman Şehnevazi, eyaletin kuzeyindeki şiddetli rüzgâr ve hava kirliliği nedeniyle tüm kamu kurumları ve okulların tatil edildiğini, ancak hastanelerin hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'daki açıklamasında Şehnevazi, eyaletin kuzeyinde rüzgârın saatteki hızının 112 kilometreyi aştığını ve sert rüzgâr nedeniyle oluşan zararlı parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 6 bin 262 mikrogram olarak ölçüldüğünü aktardı.

- Hava kirliliği normal sınırın 42 katına çıktı

İnsan sağlığı için söz konusu parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 150 mikrogram olması gerektiğine dikkati çeken Şehnevazi, bölgede oluşan hava kirliliğinin bu sınırın 42 kat üstünde olduğunu ve kötü hava şartlarının gündelik hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Şehnevazi, hava kirliliği nedeniyle eyaletin Zabul Havalimanı'ndaki görüş mesafesinin 400 metreye kadar indiğini sözlerine ekledi.

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