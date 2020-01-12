AA 12.01.2020 16:42 - Güncelleme: 12.01.2020 16:50

Asriran haber sitesine konuşan Caferzade, "Eğer Batı'nın baskısı ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler olmasaydı beyler (İranlı yöneticiler) gerçeği asla söylemeyeceklerdi." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin uçağı İran'ın düşürdüğünü açıkladığı konuşmasında, "Olayı duyduğumda ölmek istedim." sözünün boş laftan ibaret olduğunu dile getiren Caferzade, olayda sorumluluğu bulunanların topluca istifa etmeleri ve haklarında soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Caferzade, gerçeği saklamaya hiçbir yöneticinin hakkı olmadığını belirterek, "Bu işi yapıp 3 gün gerçeği halktan gizleyenler çok ahlaksızca bir iş yapmışlardır." dedi.

İran'da bazı üniversitelerde, Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da Şehid Beheşti ve Alame Tabatabai üniversitelerinde uçak kazasında ölenleri anma programı rejim karşıtı gösterilere sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Şehid Beheşti Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Öğrenci Hamaney'i istemiyor", Alame Tabatabai Üniversitesinde ise "Kardeşim intikamını alacağım" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İsfahan ve Erak üniversitelerinde de öğrenciler rejim aleyhtarı sloganlar atarken Kirman, Loristan ve Mazenderan'daki üniversitelerde hayatlarını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı.

Dün Şiraz, Reşt ve Hemedan'da gösteriler düzenlenmiş, Tahran'daki gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.