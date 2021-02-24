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Dünya

İran'ın Irak sınırında silahlı çatışma çıktı

İran'ın Irak sınırında çıkan çatışmada 2 silahlı örgüt üyesi öldürüldü.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 21:22 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:22
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İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde çıkan çatışmada 2 silahlı örgüt üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün saldırı hazırlığındaki 2 silahlı örgüt üyesi ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çıkan çatışmada "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan örgüte bağlı 2 militanın" öldürüldüğü ifade edildi. Çatışmanın ardından silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada örgüt ismi verilmedi ancak IKBY'de askeri ve siyasi karargahı bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) İran'a karşı silahlı mücadele veriyor.

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