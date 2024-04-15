İran'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla varlık fiyatlarında oynaklık arttı

İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırması dünya genelinde fiyatlamaları zorlaştırdı.

Küresel pay piyasalarında aylardır devam eden yükseliş eğilimine karşın ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle satış baskısı artarken, Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesi de risk algısının önemli derecede güçlenmesine neden oldu.

Buna göre, 7/24 esasıyla çalışan kripto para piyasalarında ciddi değer kayıpları görülürken, Bitcoin'in fiyatı bir ara yüzde 10'dan fazla gerileyerek 60 bin 600 dolara kadar indi.

- GÜVENLİ LİMAN VARLIKLARDAN ALTINA OLAN TALEP GÜÇLÜ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR



İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası haftanın ilk işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı cuma günkü kapanışa göre yüzde 1'den fazla artarak 2 bin 373 dolara kadar yükseldikten sonra saat 11.00 itibarıyla 2 bin 352 dolar seviyesinde dengelendi.

12 Nisan'da 2 bin 432 doları aşarak rekor tazeleyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen satış baskısıyla günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamlamıştı.

Analistler, İran'ın İsrail'e misilleme amaçlı saldırısının ardından İsrail'in buna cevap verebileceği ve tansiyonun yeniden yükselebileceği endişelerinin hala yatırımcıların kararları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

- BİTCOİN 30 DAKİKADA YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ



Orta Doğu'da İran'ın saldırı haberlerinin geldiği sırada açık olan kripto para piyasalarında sert düşüşler kayıtlara geçerken, en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 30 dakika içinde yüzde 10 düştü. Saldırılar resmi olarak teyit edildiğinde Bitcoin, 62 bin doların altında işlem görüyordu.

Bununla birlikte, İran'ın saldırının şimdilik yeterli olduğunu bildirmesi ve ABD'nin İsrail'in kendilerine bölgede gerginliği tırmandıracak adımlar atmayacağı garantisi verdiğini açıklaması risk algısının sınırlı da olsa gerilemesini sağladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Bitcoin'in fiyatı 66 bin dolar üzerinde dengelendi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 12'i aşarken, piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da Tahran'ın saldırıları sonrası yüzde 10 değer kaybederek 3 bin doların altına indi. Ethereum'un fiyatı TSİ 11.00 itibarıyla 3 bin 245 dolardan işlem görüyor.

- PETROL FİYATLARI VE HÜRMÜZ BOĞAZI



İran Devrim Muhafızları'nın cumartesi günü İsrailli bir iş insanıyla bağlantılı bir yük gemisini alıkoymasına yönelik haberlerin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatabileceği yönündeki endişeler artarken, söz konusu tansiyonun bir süre petrolde fiyatlamaları zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Analistler, bölgedeki durumun ne kadar tırmanacağın henüz belli olmadığını belirterek, yatırımcılar için risk primlerinin yükselebileceğini kaydetti.

Orta Doğu'daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum olduğunu vurgulayan analistler, İsrail'in Tahran'ın saldırısına vereceği cevabın petrol fiyatları, altın, hisse senetleri ve kripto piyasalarında önemli etkisinin olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, risk algınsın sınırlı da olsa yatışması ve ABD'nin petrol stoklarında beklenenin üzerinde artış gerçekleşmesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada yüzde 0,8 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

- KÜRESEL PAY PİYASALARI



Haftanın ilk işlem gününde Asya'da Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avrupa'da İngiltere hariç yükseliş eğilimi öne çıkıyor. ABD'de ise endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Yurt içinde güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9.682,70 puana kadar gerilemesinin ardından kayıplarını telafi etti ve şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 9.815 puanda bulunuyor.

- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.