İran'ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında ölü sayısı 89'a yükseldi

İran resmi ajansı IRNA, Kirman Valiliği yetkililerine dayandırdığı haberinde, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a ulaştığını aktardı.



Haberde daha önce ölü sayısının 84 olarak açıklandığı bazı yaralıların hayatını kaybetmesi ile sayının 89'a yükseldiği belirtildi.

Ölenler arasında 12 çocuk ile 33 kadının bulunduğu ve 12 kişinin de Afganistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Saldırıda toplam 284 kişinin yaralandığı, büyük çoğunluğunun tabucu edildiği, bazı yararlıların durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Kirman'da düzenlenen cenaze töreni için eyalete gitti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile üst düzey yetkililerin de törene katıldığı kaydedildi.

Bu arada Kirman'daki kabristanda düzenlenen cenaze törenine yer darlığı nedeniyle halkın katılmaması çağrısı yapıldı.

Sabah saat 10.00'da başlayan cenaze töreni cuma namazı sonrasında sona erecek.