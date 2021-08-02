İran'ın Londra Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:06

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İranlı Büyükelçi Baharvand'ın, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly tarafından Mercer Street adlı gemiye yapılan haksız saldırıya yanıt olarak Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Bakan Cleverly'nin, İran'ın uluslararası barış ve güvenliği riske atan eylemlerini derhal durdurması gerektiğini yinelediği kaydedilen açıklamada, gemilerin uluslararası hukuka uygun olarak serbestçe dolaşmasına izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

İngiltere, dün geminin saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tutmuş ve söz konusu saldırıyı kınamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, İran'ın Umman açıklarındaki uluslararası sularda, bir veya daha fazla insansız hava aracı kullanarak, Mercer Street isimli gemiye saldırmış olma olasılığının "yüksek" olduğu sonucuna vardığını belirtmişti.

Raab, "Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

- GEMİDEKİ MÜRETTEBATTAN 2'Sİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait geminin, Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de geminin saldırıya uğramasından dolayı, dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısında bulunmuştu.