İran'ın misillemeleri üslerde iz bıraktı! Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

"Soar Atlas" tarafından yayımlanan ve analiz edilen mart ayı uydu görüntüleri, İran misillemelerinin hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üslerindeki hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan uydu görüntülerinde özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alan ile yakıt ikmal alanında saldırılar nedeniyle kayda değer hasar oluştuğu tespit edildi.

Sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'e bağlı Mishar Üssü'ne 5-10 Mart arasında gerçekleştiği değerlendirilen saldırı izlerine rastlandı. Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki üs içindeki bir bina yakınındaki hasar dikkati çekti.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne ait uydu görüntülerinde de üs içerisindeki küçük bir askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Soar analizinde, söz konusu hasarın 25 Mart tarihli görüntülerde net biçimde fark edildiği belirtildi.

Uydu görüntülerinde, İsrail'in kuzeyindeki Şimşon askeri üssünde büyük çaplı bir yangının izlerine rastlandı. Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatılan analizde, yangının birkaç gün devam ettiği ve üs içerisinde yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi.

Soar analizinde harita ve uydu görüntüleme platformlarından elde edilen 2016, 2024 ve 2025 yıllarına ait yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinde karşılaştırmalarla, Şimşon'da hasar gören alanın geçmişte askeri araç konuşlandırmaları ve lojistik hazırlıklar dahil çeşitli operasyonel faaliyetler için kullanıldığı tespit edildi.

ABD, İRAN SAVAŞINDA 40'TAN FAZLA UÇAK VE İHA KAYBETTİ

ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları gözler önüne serdi. "Destansı Öfke" (Operation Epic Fury) adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı.

Raporda, dost ateşi ve çatışma operasyonları gibi nedenlerle kaybedilen araçlar arasında F-15 savaş uçakları, bir adet F-35A Lightning II hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve bir HH-60W Jolly Green II arama-kurtarma helikopterinin yer aldığı belirtildi.

Pentagon, bölgedeki tamir ve ikame maliyeti tahminlerini 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseltti.

KAYIPLARIN MALİ BOYUTU MİLYAR DOLARLARI BULUYOR

Kongre raporuna göre, çatışmalarda kaybedilen ya da hasar gören 42 hava aracının envanteri şu şekilde sıralandı:

4 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı

1 adet F-35A Lightning II hayalet savaş uçağı

1 adet A-10 Thunderbolt II yakın hava destek uçağı

7 adet KC-135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçağı

1 adet E-3 Sentry AWACS erken uyarı ve gözlem uçağı

2 adet MC-130J Commando II nakliye uçağı

1 adet HH-60W Jolly Green II arama-kurtarma helikopteri

24 adet MQ-9 Reaper İHA

1 adet MQ-4C Triton yüksek irtifa gözlem İHA'sı

Yalnızca tek bir F-35A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15E uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi.

Kaybedilen F-15'lerden üçünün 2 Mart'ta Kuveyt semalarında yaşanan bir "dost ateşi" kazasında düştüğü, dördüncüsünün ise 5 Nisan'da İran'daki operasyonlar sırasında vurulduğu belirtildi.

Ayrıca dost hava sahasında düşen 7 adet KC-135 yakıt ikmal uçağının ikame bedelinin yaklaşık 1,8 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.

Bu uçaklardan birinin Irak'ta düştüğü ve içindeki 6 mürettebatın hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüşerek, İran ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldığı bildirildi.

ABD'nin, 28 Şubat'ta İran'a yönelik İsrail ile başlattığı ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılarında, İsrail'in savunulması için bu ülkeden daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığı öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İran arasındaki müzakereler çerçevesinde Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile bir kez daha görüştü.

08.00 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongresi'nin raporunun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi, milyarlarca dolar değerindeki düzinelerce hava aracının kaybedildiğini kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirterek, "Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." dedi.