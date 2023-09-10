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Dünya

İran'ın Paris Büyükelçiliği saldırıya uğradı

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliği 'rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler' tarafından saldırıya uğradı.

AA10 Eylül 2023 Pazar 00:09 - Güncelleme:
İran'ın Paris Büyükelçiliği saldırıya uğradı
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İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

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