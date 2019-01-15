İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4632
  • 6,2716
  • 226.625
  • 92.925
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimi başarısız oldu

İran'ın fırlatılan uyduyu yörüngeye yerleştirme girişimi başarısız oldu. İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, 'Uydunun taşıyıcıdan ayrılma hızı uygun değildi, gerekli hıza ulaşamadı. Ne yazık ki son aşamada uydu yörüngeye yerleşemedi' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Peyam (Mesaj) adlı uydunun sabaha karşı yerel saatle 04.00'te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Cehromi, uydu taşıyıcı roketin fırlatmadan sonraki ilk ve ikinci aşamaları başarıyla gerçekleştirdiğini ancak uydudan ayrılma aşamasının başarısız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Uydunun taşıyıcıdan ayrılma hızı uygun değildi, gerekli hıza ulaşamadı. Ne yazık ki son aşamada uydu yörüngeye yerleşemedi."

Tahran yönetimi iki hafta önce 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam ve Dusti (Dostluk) adlı uyduları Simorg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın uydu fırlatmada kullandığı roketlerde kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, 3 Ocak'ta Tahran yönetimine uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

Washington, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ileri sürerken Tahran yönetimi, geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve kararı ihlal etmediğini savunuyor.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pompeo'nun Kaşıkçı cinayetine değinmemesi tepki topladı

Pompeo'nun Kaşıkçı cinayetine değinmemesi tepki topladı

'İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekli'

'İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekli'

113'ü muvazzaf 137 askere FETÖ'den gözaltı kararı

113'ü muvazzaf 137 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Merakla beklenen efsane sonunda ortaya çıktı

Merakla beklenen efsane sonunda ortaya çıktı

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

'ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor'

'ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor'

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek
 

POPÜLER HABERLER

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA